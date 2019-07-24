Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Bulgaristan Haskovo ve Kırcaali’de düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Balkanlar’daki tarihi, kültürel ve kardeşlik ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’ın Haskovo ve Kırcaali şehirlerinde toplu sünnet şöleni düzenledi. Haskovo Bölge Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Haskovo Bölge Müftüsü Basri Bekir Eminefendi, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Türkiye’den ve Bulgaristan’dan gelen hafız ve imam hatiplerin Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından ilâhiler ve dualar okundu.

Soydaşların büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Balkanlar ile Türkiye arasında gönül köprüleri kurduklarını belirterek, “Balkanlar’daki soydaşlarımız bizlere Osmanlı’nın emanetidir. Bu topraklarda yaşayan soydaşlarımızla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Belediye olarak Kosova’da, Makedonya’da Bosna Hersek’te, Bulgaristan’da birçok tarihi eseri yenilediğimiz gibi ramazan ayında iftar sofralarında buluşuyor, sünnet şölenleri düzenliyoruz. Bu faaliyetlerle kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Gönül bağımızı her zaman koruyacağız. Geleneklerimize sahip çıkıp, kültürel mirasımızı geleceğe aktarıyoruz. Bulgaristan’daki geleneksel sünnet şölenini bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Sünnet olan evlatlarımıza aileleriyle birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Haskovo Bölge Müftüsü Basri Bekir Eminefendi de sünnet şölenine katkılarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Dündar, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Dündar, Bulgaristan programı çerçevesinde Türkiye’nin Filibe Konsolosu Hüseyin Ergani’yi de ziyaret etti.



