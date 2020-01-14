Osmangazi’den Suriye’ye yardım TIR’ı

Osmangazi Belediyesi ve İnsanî Yardım Vakfı (İHH), Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, içerisinde çeşitli gıda ve giyecek malzemelerinin bulunduu yardım TIR’larını İdlib’e gönderdi.

Osmangazi Belediyesi, iç savaş sebebiyle yıllardır büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek adına yardımlarını sürdürüyor. Esed rejiminin bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için İHH iş birliğiyle yardım kampanyası tertip eden Osmangazi Belediyesi, bölgeye 5 yardım TIR’ı gönderdi. İçerisinde yiyecek ve giyecek malzemelerinin yanı sıra battaniyelerin yer aldığı yardım TIR’ları dualar eşliğinde uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ortadoğu’da maalesef şu ân bir kaos hâkim. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Irak’a bakıyoruz ortada bir devlet kalmamış ve ABD ile İran kozlarını o topraklarda paylaşıyor. Böyle tuhaf bir durum söz konusu. Ortadoğu’daki ülkelerin devlet düzeni bozulurken, modern dünya ülkeleri bu durumu görmüyor. Binlerce yuva dağılıp bozulurken, mâsumlar ve sivil insanlar öldürülürken, yerinden yurdundan edilirken görmezden geliniyor” dedi.

Türk milletinin tarihte olduğu gibi sahip olduğu insanî değerler ile mazlumlara kucak açtığını ifade eden Başkan Dündar, “Batılı ülkeler herhangi bir hayvana bir şey olsa ayağa kalkar. Ancak Ortadoğu’daki insanları görmezden gelir. Batının gözünde Müslüman kesimin bir değeri yok. Biz yapmış olduğumuz bu yardımlar ile hem onlara destek oluyoruz hem de o insanların durumuna dikkat çekiyoruz. Türkiye’de 4 milyon Suriyeli var. Yaklaşık 180 bin tanesi Bursa’da yaşıyor. Bu yardımların bir amacı da o insanların Türkiye’ye gelmelerinin önünü keserek yurtlarında kalmalarını sağlamak” diye konuştu.

Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da yaptığı konuşmada Bursa’dan Suriye’ye 812’inci yardım TIR’ını gönderdiklerini belirterek, “İç savaşın başlamasının ardından geçen 9 yılda maalesef oradaki zulüm bitmedi. Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını uygulamak adına çıkardıkları kaos sebebiyle milyonlarca masum kişi evlerinden, yurtlarından oldu. Güvenli bölge olarak oluşturulan İdlib’e şu ân bombalar atılıyor. Yüzbinlerce insan yeniden Türkiye sınırına geldi. Zorlu kış şartlarında o insanların hayatlarını kolaylaştırmak maksadıyla destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle yardım TIR’ını bölgeye gönderiyoruz” dedi.

