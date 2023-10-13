HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Osmaniye'de katliam gibi kaza! Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü

13.10.2023 21:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'den kahreden haber! Bir tır düğün konvoyundaki ticari araca çarptı. Kaza sonucunda ticari araç hurdaya dönerken içindeki 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de katliam gibi kaza! Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü

Osmaniye’de bir tırın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AW052518_03

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen tır, Ökkeş C.’nin kullandığı ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti, sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

AW052518_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca duyurdu! İlaç yardımı taşıyan uçak Filistin'e ulaştıBakan Koca duyurdu! İlaç yardımı taşıyan uçak Filistin'e ulaştı
Gazze'ye karadan 'nokta operasyon' başladı!Gazze'ye karadan 'nokta operasyon' başladı!
Dehşet evi! Gece yarısı annesini öldürdü, ardından ise...Dehşet evi! Gece yarısı annesini öldürdü, ardından ise...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.