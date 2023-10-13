Osmaniye'de katliam gibi kaza! Tır, düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü

Osmaniye’de bir tırın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen tır, Ökkeş C.’nin kullandığı ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti, sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



