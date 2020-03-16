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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü olan saat 15.35'teki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, son 3 gündür Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.

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