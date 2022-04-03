Osmaniye, Sakarya ve Samsun sahur vakti ne zaman? Osmaniye, Sakarya ve Samsun iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Osmaniye, Sakarya ve Samsun'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Osmaniye, Sakarya ve Samsun'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

OSMANİYE, SAKARYA VE SAMSUN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Osmaniye, Sakarya ve Samsun'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

OSMANİYE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SAKARYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



