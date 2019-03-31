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OSMANİYE SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

OSMANİYE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 100Açılan Sandık Oranı : % 22,12Kullanılan Oy : 27.233Geçerli Oy : 26.697Katılım Oranı : % 18,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 50,3613.444İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,575.225ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,773.676DİĞER% 10,742.867HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 2,29611SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,17313BTPERDİNÇ SAY% 1,16309KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,64172DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1438DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,0822TKPMEHMET ÇANTA% 0,0720* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 25Katılım Oranı : % 92,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,521.181MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,091.147İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 1,0124CHPBEKİR KAVCI% 0,9623SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,297BTPNECATİ CAN% 0,133DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,18Katılım Oranı : % 80,23
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALPER ÖNER% 58,173.007AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,572.149SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,158BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,084DİĞER% 0,021HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 85,71Katılım Oranı : % 91,04
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISISAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 51,52764AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 43,83650MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,5267BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,132KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 14,14Katılım Oranı : % 81,48
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPÖMER TARHAN% 69,814.866İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 28,281.971DİĞER% 0,7754DPADNAN ATILGAN% 0,4632SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,4431BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2316MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 22,12Katılım Oranı : % 82,41
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 50,3613.444İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,575.225ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,773.676DİĞER% 10,742.867HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 2,29611SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,17313BTPERDİNÇ SAY% 1,16309KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,64172DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1438DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,0822TKPMEHMET ÇANTA% 0,0720SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 20Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 45,27134DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 34,12101İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 12,537DİĞER% 5,7417MHPSİNAN KARATAY% 1,695SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,682TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 20Katılım Oranı : % 98,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 34,42466CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 26,88364MHPGÜNEY AKGÜL% 25,33343DİĞER% 12,7172SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,669

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seçim 2019

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