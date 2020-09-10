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Osmaniye’de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki silahlı eylemlerinde bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Osmaniye’de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki silahlı eylemlerinde bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

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