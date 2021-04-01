Osmaniye’de tarihi eser operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sine yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde 3 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Y.K., A.Ç. ve O.O. isimli şahıslar gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait tarihi obje, 36 adet sikke, 20 gram altın olduğu değerlendirilen sarı renkli materyal ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan A.Ç. ve Y.K. isimli şahıslara yurt dışına çıkma yasağı getirilirken, O.O. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

