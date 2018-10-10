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Osmaniye'de toprak altında kalan işçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Osmaniye'de toprak altında kalan işçi kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, altyapı kazı çalışması sırasında toprak altında kalan belediye işçisi, mesai arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde yürütülen altyapı kazı çalışmasında görevli belediye işçisi Faruk Demirboğa (36) kayan toprağın altında kaldı.

Demirboğa, mesai arkadaşları ve itfaiye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptıkları bir saatlik çalışmayla toprak altından çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirboğa 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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