Osmaniye'de trenin çarptığı çocuk öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde çiftlik evlerinin yakınlarından geçen demir yolu hattında oynayan Barış Polat'a, S.A. idaresindeki Adana-Elazığ seferini yapan yolcu treni çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.
Barış Polat'ın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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