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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 2’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik ekiplerince şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla diğerleri de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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