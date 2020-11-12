HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.G., O.D., D.K.D, ve F.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 7 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu hap ile 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber! Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak Mutfaklarda yer almayacak! 1 Ocak 2021’den itibaren yasak
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı
Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.