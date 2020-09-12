HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de yol kenarında parçalanmış erkek cesedi bulundu

Osmaniye’de yol kenarında parçalanmış erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Osmaniye’de Kadirli yolunda yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli yolu Cevdetiye kasabası civarında yol kenarında yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen 112’ye bildirdi.

Osmaniye’de Kadirli yolunda yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli yolu Cevdetiye kasabası civarında yol kenarında yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kısmen parçalanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin Mehmet Eşit olduğu tespit edildi.
Mehmet Eşit’in bir araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Özcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifadeÖzcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifade
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifade
Özcan'dan koronavirüsten ölenlerle ilgili tepki çeken ifade
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.