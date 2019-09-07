İSTANBUL (AA) - Lübnan Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Wassim İbrahim Bekraki, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, "Lübnanlıyız, Lübnanlı olmaktan gurur duyuyoruz ama aynı zamanda Türkiye bizim ikinci vatanımız. Cumhurbaşkanımızın söylediği sözleri bizi üzdü, Osmanlı bizim de ecdadımız." dedi.

Bekraki, akademisyen, mühendis, avukat ve iş insanlarından oluşan bir heyetle, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın ofisini ziyaret etti.

Burada konuşan Bekraki 2016'dan beri resmi bir şekilde faaliyet yürüten bir dernek olduklarını ifade ederek, son iki haftada Lübnan'da Türkiye aleyhine yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Türkiye ile her zaman barış içinde yaşadıklarını ifade eden Bekraki, şöyle devam etti:

"Hatta biz kendimizi Türkiye'nin evladı olarak görüyoruz. Lübnanlıyız, Lübnanlı olmaktan gurur duyuyoruz ama aynı zamanda Türkiye bizim ikinci vatanımız. Cumhurbaşkanımızın söylediği sözleri bizi üzdü, Osmanlı bizim de ecdadımız. Bu gibi söylemleri ve bayrağa saygısızlık yapan bu gibi kendini bilmez insanları ciddi bir şekilde kınıyoruz. Bu hiçbir zaman doğru bir söz ve işlem değildir. Kabullenmesi mümkün değildir. Lübnan'da bulunan bir sürü avukat arkadaşımız bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, bu kişilerin ceza alması yönünde."