Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Hadi yarışmasında her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 2 Eylül Pazar 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bir tatlı konulu ipucu verildi. İpucunda bir tatlı resmi ile birlikte Osmanlı’da özellikle düğünlerde, sünnet düğünlerinde yapılan ve içine katılan safran ile sarı bir renk alan bir tatlı soruldu.
Hadi ipucunda bahsedilen tatlının adı zerde. Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Edirne yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (loğusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir.
Zerde düğünlerde, bebeklerin dünyaya gelişi kutlamalarında ve Muharrem ayının ilk on gününde servis edilmesiyle meşhurdur
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.
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