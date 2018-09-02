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Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

2 Eylül Pazar akşamı yapılacak Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Osmanlı döneminde özellikle düğünlerde ve sünnet düğünlerinde yapılan içindeki safran sarı rengini alan tatlı nedir? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada vereilecek ödül miktarı...

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Hadi yarışmasında her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 2 Eylül Pazar 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bir tatlı konulu ipucu verildi. İpucunda bir tatlı resmi ile birlikte Osmanlı’da özellikle düğünlerde, sünnet düğünlerinde yapılan ve içine katılan safran ile sarı bir renk alan bir tatlı soruldu.

SAFRANLI OSMANLI TATLISI ZERDE

Hadi ipucunda bahsedilen tatlının adı zerde. Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Edirne yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (loğusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir.

Zerde düğünlerde, bebeklerin dünyaya gelişi kutlamalarında ve Muharrem ayının ilk on gününde servis edilmesiyle meşhurdur

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.


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zerde zerde tatlısı safran osmanlı

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