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Osmanlı’da savaşlardan önce askere bu peynir yediriliyordu: Penisilin gibi!

23.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı döneminde savaşan askerlere zindelik için yedirilen ve kılıç yaralarını tedavi için kullanılan Konya küflü peynirinin faydaları saymakla bitmiyor. 30 yıldır peynir satan Osman Duydu, ''Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Kış dönemlerinde hastalıklara çok faydalıdır. Antibiyotik ve penisilin yerine geçer'' şeklinde konuşuyor.

Osmanlı’da savaşlardan önce askere bu peynir yediriliyordu: Penisilin gibi!

Bursa'da tarihî Tuz Pazarı’ndaki dükkânında 30 yıldır peynir satan Osman Duydu, küflü peynirin penisilin gibi güçlü bir antibiyotik olduğunu söyledi.

Bu peynirin aynı zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiğini belirten Osman Duydu, "Bu peynir Konya Ereğli’de üretilen yöresel bir peynir. Tulum şeklinde gelir. Adı ‘Konya küflü peyniri’ olarak geçer. Bu peyniri parçalarlar ve özel odalarda küflendirirler. Kış dönemlerinde hastalıklara çok faydalıdır. Antibiyotik ve penisilin yerine geçer. Eskiden Osmanlı zamanında savaşlardan evvel askerlere bu küflü peyniri yedirirlermiş ki askerler hastalanmasınlar, daha zinde ve kuvvetli olsunlar diye. Bu peynir, sadece süt ve mayadan oluşan, yağsız, katkısız, yaylacı malı doğal bir peynirdir. Üretirken önce tulumlara basıyorlar. Sonra tulumlardan çıkartıp ve kesip özel odalarda küflendiriyorlar. Daha sonra ürün yeşilleniyor ve bize geliyor. Bu peynir bize Konya Ereğli’den geliyor. Vatandaşlara kilosunu 38 liradan satıyoruz’’ dedi.

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KANUNÎ ORDUSUNA YEDİRİYORDU

Abdülhamid Han'ın 4. kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Kanunî Sultan Süleyman, kış aylarında sefere çıkan askerlerine hastalanmasınlar diye küflü peynir yediriyordu. Ayrıca antibiyotik bulunmadan önce askerlerin yaralarına küflü peynir sürüldüğü tarihî kayıtlarda geçiyor. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücut için güçlü bir antibiyotik olan küflü peynir, düzenli tüketildiğinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hâle getiriyor. Bütün süt ürünlerinde olduğu gibi kalsiyum açısından zengin olan küflü peynirler, kemik ve eklemlere büyük fayda sağlıyor. Küflü peynir düzenli olarak yenildiğinde ağızda oluşan yaraları da iyileştiriyor. Romatizma ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor.

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Peynir küfü, tıpkı penisilin etkisi gösteriyor. Bilindiği gibi, İskoçyalı bilim adamı Alexander Fleming, 1700'lü yıllarda küflenen kapları yıkarken birinde küfün çevresinde bakteri büyümediğini görmüş, bu maddeyi küften ayırarak ona “penisilin” adını vermişti.

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(İHA)

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Bursa
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