Osmanlı karşıtı 'Ateş Krallıkları' dizisi tartışma yarattı

"Ateş Krallıkları" adlı dizi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayımlanıyor. Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan ve yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiklerini duyurmuştu. Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktör üstlendi. Dizi Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor. 40 milyon dolar bütçeli dizi, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki medya mücadelesinde yeni bir perde açıyor. OSMANLI KARŞITI PERSPEKTİF Dizinin ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlandı. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu". BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" savundu.

Saudi Gazette, 14 bölümden oluşan ve yapımcılığını BAE merkezli Genomedia Studios'un üslendiği dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtiyor. Dizide etkileyici görsel efektler, büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Dizinin yönetmenliğini ise Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yapıyor. ARAP BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ Dizi Arap basınını ikiye bölmüş durumda. Bazıları bunun "belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını" savunurken bazıları da "Türklerin tarihi çarpıtılıyor" diyor. Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'da iktidar yanlısı medya, övdükleri dizinin "Osmanlıların kanlı tarihini, tiranlığını, tutuculuğunu, suçluluğunu ve Arap tarihini yağmalamalarını ifşa ettiğini" söylüyor. BAE gazetesi Al-Abayan'a yazan Hasan Harp "Sanat hâlâ Arapların davalarına hizmet edebiliyor" ifadelerini kullanıyor.