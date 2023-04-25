Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat trafik kazası geçirdi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat bir takım ziyaretler kapsamında Siirt’e gitmek üzere tek başına otomobiliyle yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Siirt Yolu’nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Canpolat, takla atarak kaza yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIYLA 3 TAKLA ATTI

Canpolat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracı 3 kez takla atan Canpolat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

