HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat trafik kazası geçirdi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat trafik kazası geçirdi

25.04.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Bitlis-Siirt Karayolu’nda geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Canpolat tedavi altına alındı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat trafik kazası geçirdi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat bir takım ziyaretler kapsamında Siirt’e gitmek üzere tek başına otomobiliyle yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Siirt Yolu’nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Canpolat, takla atarak kaza yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIYLA 3 TAKLA ATTI

Canpolat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracı 3 kez takla atan Canpolat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anzaklar, Gelibolu Yarımadası’nda ‘Şafak Ayini’ ile anıldıAnzaklar, Gelibolu Yarımadası’nda ‘Şafak Ayini’ ile anıldı
Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!
Heyecanlandıran keşif! Vatandaşlar buldu, gören telefona sarıldıHeyecanlandıran keşif! Vatandaşlar buldu, gören telefona sarıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmanlı Ocakları

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

"Hikaye anlatmıyorum" deyip duyurdu: Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda...

O ülkede 7,3 büyüklüğünde deprem!

O ülkede 7,3 büyüklüğünde deprem!

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

İlginizi Çekebilir

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.