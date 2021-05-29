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Osmanlıca kız isimleri! Kur'an'da geçen, İslami ve az bilinen kız isimleri

29.05.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahibi olmaya hazırlanıyor, ancak bir türlü bebeğinizin ismine karar veremiyor musunuz? Az bilinen hem bu dünyada hem de ahirette adını gururla taşıyacak Kur’an’da geçen kız isimlerini sizler için topladık. A’dan Z’ye sıraladığımız listede İslami ve az bilinen kız isimlerinden siz de bebeğinize isim verebilirsiniz.

Osmanlıca kız isimleri! Kur'an'da geçen, İslami ve az bilinen kız isimleri

Daha haberini alır almaz bütün aileyi sevinç getiren bebek haberinin ardından çiftlere ilk olarak cinsiyeti, daha sonra da ne isim koyacakları soruluyor. Pek çok çift bebeklerine ne isim koyacağını bilemezken, çok duyulan isimler de koymak istemiyor.

Çiftler bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendiği andan itibaren hızla isim arayışına giriyor. Çocuklarının ismini Kur’an’da geçmesi ve az bilinen bir isim olmasını isteyen çiftlerimize özel birbirinden güzel isim listesi hazırladık. Aşağıdaki listeden Kur’an’da geçen ve az bilinen kız isimlerini anlamlarıyla birlikte öğrenebilirsiniz.

OSMANLICA, KUR’ANDA GEÇEN VE AZ BİLİNEN KIZ İSİMLERİ

AHSEN: Daha güzel, çok güzel ve en güzel anlamlarına gelir.
AKAY: Dolunay.
AKSA: En uzak yer.
AMİNE: İnanılır, güvenilir, peygamber efendimizin annesinin adıdır.
AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl.
AZRA: Hz.Meryem'e verilmiş bir isimdir. El değmemiş, ayak basılmamış kum anlamına gelir.
BELİNAY: Cennette peygamber çiçeği.
BENAN: Parmakla gösterilen kişi. Kıyamet ve Enfal surelerinde geçer.
BENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren su.
BEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllı.
BERFİN: kardan yapılmış, tertemiz.
BERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.
BETÜL: Namuslu, temiz kadın.
BEYZA: Günahı olmayan, ak, beyaz.
BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek.
BÜKRE: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresinde geçer.
BÜŞRA: Mutluluk getiren haber.
CEDİDE: Az zamandır bilinen. İsra suresinde geçer.
CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.
EBRAR: İyilik sever, hayır sever.
ECRİN: Allah'ın hediyesi.
EDA: Davranış, tutum. Bakara suresinde geçer.
ELİF: Arap alfabesinin ilk harfi, ince ve uzun boylu kız.
EMEL: İstenen, beklenen.
ERVA: Temiz, ahlaklı kız. Çok güzel, genç.
ESİFE: Kederli, gamlı, tasalı. Araf suresinde geçer.
ESLEM: Allah'a teslim olmak anlamında.
ESMA: Allah'ın güzel isimlerinden biri. Duyma, işitme anlamında.
FERDA: Yarın, gelecek.
FERİHA: Ferahlığa erişmek. Tevbe ve Bakara surelerinde geçer.
FİRDEVS: Cennetin en güzel bahçesi.
HALİDE: Sonsuz.
HAZEN: Hüzün, keder.
HÜMA: Saadet, mutluluk. Devlet kuşu.
HÜSNA: Çok güzel ve en güzel.
İKRA: Oku anlamında.
İMRAN: Evine bağlı kalan.
İREM: Cennete benzeyen bahçe.
KADEM: Uğurlu.
KEVSER: Cennette bir ırmağın ismi.
KÜBRA: Büyük olan.
LAMİA: Parlayan, pırıldayan.
LEYAL: Gece anlamında.
LİNA: Hurma fidesi.
MELEK: Haberci, elçi.
MELİKE: Kadın hükümdar.
MERVE: Mekke'de bir dağ.
MERYEM: Dindar kadın.
MÜBERRA: Temiz insan. Nur suresinde geçer.
NEŞE: Sevinç.
NİSA: Kadın.
NUR: Aydınlık, parıltı.
NÜHA: Akıl. Taha suresinde geçer.
RANA: Göze hoş gelen.
REYHAN: Güzel koku.
SARE: Halis, katkısız, prenses.
SELVA: Bıldırcın, kuş.
SEMA: Gökyüzü, üst.
SENA: Şimşek parıltısı.
SERRA: Genişlik, rahatlık.
SİDRE: Cennetteki ağaçlardan biri.
TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası.
TUBA: En güzel, en iyi. Kökü yukarıda, dalları aşağıda olan bir cennet ağacı.
VİLDAN: Yeni doğmuş çocuk.
YEZRA: Çoğalmak. Şura suresinde geçer.
YÜSRA: Kolay olan.
ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.
ZELİHA: Su perisi anlamındadır.
ZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk su.
ZÜLEYHA: Peri gibi güzel olan.
ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın

Osmanlıca kız isimleri! Kur'an'da geçen, İslami ve az bilinen kız isimleri

PEYGAMBER EFENDİMİZ KIZ ÇOCUKLARINI NASIL SEVERDİ?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kız çocuklarına olan sevgisi cahiliye döneminde büyük bir anlam taşımaktaydı. Hz. Peygamber'in kendisine gelip biat etmek isteyenlerin biatını kabul etme şartlarından biri kız çocuklarını öldürme adetlerini terk etmeleri olduğuydu. Hz. Peygamber’in bu isteği ayetle de sabittir. Bu isteğinden bile kız çocuklarına ne denli önem verdiğini ve sevdiğini anlamak mümkün. Yüce Allah bu hususta; "Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek... şartıyla sana biat etmek üzere geldikleri zaman onların biatlerini kabul et." buyurur.

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