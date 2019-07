ÖSO güçleri, Fırat’ın doğusuna hazır (YENİDEN)

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRKİYE’nin terör örgütlerinin kontrolünü sona erdirmek için Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesi ve sınır hattına bu yönde yığınak yapmasının ardından Özgür Suriye Ordusu gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Milli Ordu da hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Ordu bünyesine yeni katılan güçler de zorlu eğitimden geçirilerek cephede savaşmaya ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekata hazır hale getiriliyor. Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de, 2011 yılı ilkbaharında özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıkarak eylemler yapmaya başladı. Ancak rejim güçleri, özgülük ve demokrasi talebinde bulunan sivilleri, üzerlerine ateş açarak engellemeyi tercih etti. Sivillerin yaşamlarını yitirmesinin ardından Deraa kentinde başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı. Rejimin gösterileri sonlandırmak için silah kullanmasının ardından siviller de silahlandı ve kısa sürede ülkenin farklı noktalarında çatışmalar çıkmaya başladı. Suriye ordusundan ayrılan askerlerin de aralarına katıldığı sivillerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, rejim güçlerine karşı mücadele etmeye başladı. Mevcut ülke bayrağına üçüncü bir yıldızı ekleyerek kendi bayrağını da benimseyen Özgür Suriye Ordusu güçleri, kısa süre içerisinde ülke genelinde örgütlendi ve rejime karşı ortak mücadele ile birçok bölgede kontrolü eline geçirdi. Zaman içerisinde Özgür Suriye Ordusu’nu oluşturan grupların birbiriyle yaşadığı fikir ayrılıkları ile terör örgütlerinin varlığı, Suriye’nin çeşitli noktalarında kontrolün kaybedilmesine neden oldu. FIRAT KALKANI HAREKATI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ Terör örgütü DEAŞ’ın attığı füze ve roketler ile sınır hattındaki Kilis ve Gaziantep’e yönelik tehdit oluşturmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Özgür Suriye Ordusu’nun çeşitli gruplarının da katıldığı harekat ile Cerablus, Azez ve El Bab kentleri ile kırsalındaki bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. 2 bin kilometre kareden fazla alanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu grupları da yeniden bir araya gelerek koordineli şekilde hareket etmeye başladı. 2017 yılı sonunda da ÖSO bileşenlerinin bir araya gelmesiyle ‘Milli Ordu’ kuruldu. Türkiye’de eğitilen askerlerin komuta ettiği yeni ordudaki askerler; daha disiplinli, modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer almaya başladı MİLLİ ORDU’YA KATILIM, HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı’nın eğitim kampında da 250 kişi eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir aylık zorlu bir eğitimin ardından mezun olan gençler, Milli Ordu saflarına katılıyor. Fiziksel güçlenme adına yaptırılan ağır sportif eğitimin yanı sıra; her türlü arazide görev yapacak şekilde donanımlı hale getirilen yeni güçlere savunma, taarruz, meskun mahal, patlayıcı konularında bilgiler veriliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtiyaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor. 35 BİN KİŞİLİK ORDU, TSK’NIN YANINDA Sultan Murat Tugayı komutanlarının eğittiği güçler, eğitim süreçlerini tamamlayarak görev alacakları cephe hattına gitmek için heyecanlandıklarını ifade ediyor. Türkiye’nin olası Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonunda görev almak istediklerini anlatan Milli Ordu’ya aday güçler, hedeflerinin Suriye topraklarında başta PKK/YPG olmak üzere hiçbir terör örgütünü barındırmamak olduğunu söyledi. Milli Ordu yetkilileri ise en büyük isteklerinin bir an önce Suriye’de huzurun sağlanması olduğunu belirtti. Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu anlatan yetkililer, 35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.