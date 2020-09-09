ÖSYM Başkanı Aygün HES kodunu hatırlattı! HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu blokeli ne demek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Başkanlıkça düzenlenen sınavlarda, adaylardan HES kodu istendiğini hatırlattı. Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren Hayat Eve Sığar sloganının baş harfleri bir süre sonra HES koduna dönüştü. Otobüste şehirler arası yolculuğa çıkarken, uçakta ya da İDO kullanırken bile istenen HES kodu zorunlu mu araştırması yapan vatandaşlara, artık zorunlu hale geldiğıni belirtelim. Sınav başvurularında da istenen HES kodunun bir süre geçerlilik tarihi bulunuyor. Peki HES kodu nasıl alınır, SMS ile HES kodu alma yöntemi nedir? İşte HES kodu hakkında tüm detaylar... ÖSYM BAŞKANI'NDAN HES KODU ZORUNLULUĞU HATIRLATMASI HES kodu ÖSYM sınav görevlilerinden ve sınava girecek kişilerin hepsinden istenecek. HES kodu bilgisinin ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını aktaran Aygün, şunları kaydetti: "HES kodları aracılığıyla sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atıyorduk. HES kodu bilgisini, adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine kaydedilen görevliler, sınav görevi talebinde bulunabilecekler."

HES kodunun geçerlilik tarihinin, görev talep edilen sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğinin altını çizen Halis Aygün, kodun nasıl edinileceğine ilişkin bilginin Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" adresinde yer aldığını hatırlattı. HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR? Tüm dünyayı saran koronavirüsün ardından Türkiye'de vatandaşların evde kalması ve salgının önlenmesi için Hayat Eve Sığar sloganı bulunmuştu. HES kodu nedir araştıran vatandaşlar, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında vatandaşların; sınav, ulaşım ve ziyaretlerinde kullanması için T.C. kimlik numaralarına göre HES kodu verilmeye başlandı. Peki HES kodu ne işe yarar? Koronavirüs salgınında herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı, gideceğiniz yerdeki insanları koronavirüs açısından olumsuz bir durum yaşatmamanız ve güvenli bir şekilde ziyaret etmenize yarar. HES KODU ZORUNLU MU? Hayat Eve Sığar kodu Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında bir vatandaşın farklı bir yeri ziyareti için kullanıldığında sorulacaktır. Otobüsle şehirler arası yolculuk yaparken, sınavlara giriş yaparken ve bazı yerleri ziyaret ederken HES kodu istenecektir. Bu yüzden HES kodu zorunludur. HES kodu sizin ve ziyaret ettiğiniz bölgenin koronavirüs risklerini, risk taşıyıp taşımadığınızla ilgilenir.

HES KODU ÜCRETLİ Mİ? BİR KERE HES KODU ALINMASI YETERLİ Mİ? HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım. HES kodunu aldığınızda bir defaya mahsus bir kod verilir. Gelen HES kodu için sistemde ya da SMS ekranında bir süre görülecektir. Bu süreye kadar o HES kodunu kullanabilirsiniz. Bu sebepten bir kere aldığınız HES kodunu mutlaka kaydedin ve tekrar tekrar sorgulamak zorunda kalmayın. HES KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? HES kodu aldıktan sonra o gün itibari ile o HES kodunu bir yıl boyunca geçerlilik süresi olacaktır. Örneğin; 18 Ağustos 2020 saat 12:17'de alınan bir HES kodunun geçerlilik süresi 18 Ağustos 2021 saat 12:17'ye kadardır. HES kodunu aldığınız gün kadar saat süresi de önemlidir. HES KODU BLOKELİ NE DEMEK? HES kodu alırken genellikle karşınıza çıkan "HES kodu blokeli" cevabını görenler için HES kodu blokeli ne demek açıklayalım. Normalde HES kodu başvurunuzu yaptığınızda SMS ile size 5 dakika içerisinde bilgi gelmesi gerekir. Otobüs,uçak ya da İDO gibi ulaşım araçlarıyla seyahat ederken seçilen koltuk 5 dakika için sizin adınıza bloke edilir. 5 dakika içerisinde bilet alma işlemi gerçekleşmezse eğer HES kodu blokeli hatası verir. 5dk'dan fazla süren işlemler nedeniyle biletinizi alamazsanız, işlemleri tekrarlayarak (HES Kodunu tekrar üretmenize gerek bulunmamaktadır) alabilirsiniz.

SINAVLAR İÇİN HES KODU ZORUNLU MU? Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek. HES KODU UYGULAMAYLA NASIL ALINIR? Eğer cep telefonunuzda Hayat Eve Sığar uygulaması öyok ise, telefonunuzun işletim sistemine göre uygulamayı indirebilirsiniz. Örneğin, İOS kullananlar App Store'dan Hayat Eve Sığar yazarak uygulamayı indirirken, Android işletim sistemi telefon kullananlar Play Store'dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebilir. Peki HES kodu uygulamayla nasıl alınır? Uygulamayı telefona indirdikten sonra HES kodu almak için 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur. HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR? Eğer HES kodunu cep telefonu ile ücretsiz SMS ile almak istiyorsanız şu sırayla HES kodu alabilirsiniz;

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