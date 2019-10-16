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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

 - ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yurt dışı kaynaklı kara propagandaya karşı sosyal medya hesabından İngilizce mesajla tepki gösterdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 'OperationPeaceSpring’ hashtagi ile paylaştığı mesajlarla harekata destek verdi. Aygün, destek mesajlarını Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yurt dışı kaynaklı olumsuz algı çalışması ve kara propagandaya karşı İngilizce olarak yazdı. Aygün, Twitter’daki paylaşımlarında harekatın amacının Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekti. ÖSYM Başkanı ayrıca, yalan haberlere ve kara propagandaya da itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti.

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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı

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