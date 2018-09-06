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ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 08:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Bu atama sonrasında Prof. Dr. Halis Aygün kimdir merak edilmeye başlandı. İşte Halis Aygün hakkındaki bilgiler...

ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

ÖSYM Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Aynı zamanda 15 üniversite de rektör ataması da gerçekleştirildi. Peki Prof. Dr. Halis Aygün kimdir? İşte detaylar...

HALİS AYGÜN KİMDİR?

1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Halis Aygün, şu an Kocaeli Üniversite Matematik bölümü başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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