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ÖSYM duyurdu! Sınava girecekler dikkat... KPSS ile ilgili yeni gelişme

09.08.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanlığı sosyal medya hesabından KPSS ile ilgili yeni bir bilgilendirme yayınladı. Sınava başvuru yapan adayların, sınav merkezi tercihini değiştirebilecekleri tarihler belli oldu.

ÖSYM duyurdu! Sınava girecekler dikkat... KPSS ile ilgili yeni gelişme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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