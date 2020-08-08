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ÖSYM'den DGS adaylarına 'saat' uyarısı

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın düzenlenecek 2020-Dikey Geçiş Sınavı'na girecek (DGS) adaylarının, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.

ÖSYM'den DGS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

(DHA)

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