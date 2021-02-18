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Otel odasına jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

18.02.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Otel odasına jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri otel odasına düzenlediği uyuşturucu baskınında 1 kişiyi gözaltına aldı.Antalya İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde 31 yaşındaki M.E.İ isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri otel odasına düzenlediği uyuşturucu baskınında 1 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde 31 yaşındaki M.E.İ isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Alınan ihbar üzerine şahsın kaldığı otel odasına yapılan baskında yapılan aramada, 107 adet 1X2 mm A4 uyuşturucu maddesi, satışa hazır 5 paket 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet tabancaya ait fişek ile 8 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.E.İ. uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 SKM suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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