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  4. Otel odasında cansız bedenleri bulunmuştu! Çifte ölümün sırrı çözüldü

Otel odasında cansız bedenleri bulunmuştu! Çifte ölümün sırrı çözüldü

25.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Harbiye'de beş yıldızlı otelde ölü bulunan biri kadın iki kişinin ön otopsi tutanağında, ölüm nedenlerinin kullandıkları uyuşturucu olduğu belirtildi.

Otel odasında cansız bedenleri bulunmuştu! Çifte ölümün sırrı çözüldü

Harbiye'de bulunan otele geçen hafta Cuma günü giriş yapan Hiranur Korkmaz(42) ve Muhammet Osman Gürlek(28) otelden ayrılma günleri gelmesine rağmen odadan çıkmamaları üzerine otel görevlisi, Pazartesi günü durumdan şüphelenerek yedek anahtar ile odaya girdi. Görevli, içeride Hiranur Korkmaz'ın yatak üzerinde, Muhammet Osman Gürlek'in ise banyo girişinde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Otel görevlilerinin durumu bildirmesinin ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri otele geldi.

'KADININ YATAK ÜZERİNDE, ERKEĞİN İSE BANYO GİRİŞİNDE YATTIĞINI GÖRDÜK'

Polis ve savcının incelemesinde, ikilinin ölümünde herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Otel görevlileri ifadesinde, “Cuma günü giriş yapan ikilinin bugün çıkmaları gerekiyordu. Anahtar teslim edilmeyince kendilerini aradık ancak ulaşamadık. Kapıyı açmak istediğimizde arkadan sürgülü olduğunu gördük. Aynadan bir kadının yatak üzerinde yattığını gördük. Teknik elemanların yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğimizde kadının yatak üzerinde, erkeğin ise banyo girişince yattığını gördük" dedikleri öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede ikilinin aldıkları kokaine bağlı öldükleri belirlendi.

Kaynak: DHA


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