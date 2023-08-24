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    4. Otelde ailesiyle tatil yapan 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu! Ailesi durumu öğrenince...

    Otelde ailesiyle tatil yapan 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu! Ailesi durumu öğrenince...

    24.08.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Güney Kıbrıs’ın Bafra kentinde bulunan bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğu 48 yaşındaki İngiliz bir turist tarafından taciz edildi. Kızın ailesinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine 48 yaşındaki adam tutuklandı.

    Güney Kıbrıs’ın Bafra kentindeki bir otelde tatil yapan aile, 10 yaşındaki kızlarının kendileriyle aynı otelde kalan 48 yaşındaki bir adam tarafından taciz edildiğini fark etti. Durumun polise bildirilmesinden sonra ismi açıklanmayan 48 yaşındaki saldırgan sekiz günlük gözaltı kararının ardından Baf Bölge Mahkemesi’ne çıktı.

    ÖZEL BİR BİRİM TARAFINDAN ELE ALINDI

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    Paphos Press'in haberine göre, olay reşit olmayan bir kişiyi kapsadığı için dava Emniyet Müdürlüğü'nün özel bir birimi tarafından ele alındı. Baf Kriminal Soruşturma Dairesi (TAE) tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 48 yaşındaki adamın gözaltı süresinin devam ettiği belirtildi.

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    cinsel taciz güney kıbrıs

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