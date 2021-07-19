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  4. Otelde genç kıza cinsel saldırı! Barda tanıştı, dehşeti yaşattı

Otelde genç kıza cinsel saldırı! Barda tanıştı, dehşeti yaşattı

19.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde, barda tanıştığı M.Ö. (18) isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.D. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelde genç kıza cinsel saldırı! Barda tanıştı, dehşeti yaşattı

Olay, Bodrum'un turistik mahallelerinden Türkbükü'ndeki bir otelde meydana geldi. B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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