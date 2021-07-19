Otelde genç kıza cinsel saldırı! Barda tanıştı, dehşeti yaşattı

Olay, Bodrum'un turistik mahallelerinden Türkbükü'ndeki bir otelde meydana geldi. B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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