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  4. Otelde şüpheli ölüm kamerada! Kan donduran iddia: Öldürülme korkusuyla kendini pencereden attı

Otelde şüpheli ölüm kamerada! Kan donduran iddia: Öldürülme korkusuyla kendini pencereden attı

18.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, alacak verecek meselesini görüşmek için Tunuslu iş adamı Mohammed B.'nin kaldığı otele gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Lounici, otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında darp edilen kadının, öldürülme korkusuyla kendini pencereden aşağıya attığı iddia edildi. Tunuslu şüpheli ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Kadının otel penceresinden düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Zeytinburnu’ndaki ikametinden ayrılarak daha önceden tanıştığı Tunuslu iş adamı Mohammed B.’nin kaldığı otele gitti. Akşam saatlerinde Mohammed B., Cezayirli kadının kaldığı odaya girdi. Aralarında daha önceden alacak verecek mevzusuyla alakalı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam, Fouza Lounici’yi darp etti. Öldürülme korkusu yaşayan kadın, odanın penceresinden kendini aşağıya atarak ağır yaralandı.

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KURTARILAMADI

Kadının pencereden düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ŞÜPHELİ ÖLÜM KAMERADA

Yaşananlar otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadının kaldığı odaya girdiği ve bir süre sonra kadının pencereden aşağıya düştüğü görülüyor. Sokaktan geçen bir kişi ise kadının düştüğünü görerek kenara kaçıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Fatih otel

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