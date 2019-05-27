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Otelde yangın çıktı, müşterileri mahalle sakinleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

KONYA'da bir otelin müdüriyet kısmında elektrik kontağından çıkan yangında 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın müşteri, mahalle sakinlerinin uzattığı merdiven sayesinde kurtuldu.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir otelin müdüriyet kısmında elektrik kontağından çıkan yangında 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın müşteri, mahalle sakinlerinin uzattığı merdiven sayesinde kurtuldu. Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı otelde meydana geldi. Otelin zemin katındaki müdüriyet kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın büyürken otel çalışanları itfaiye ve polise haber verdi. Alevler üst kattaki odaların camlarına kadar ulaşınca, 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın, pencereden sarkıttıkları çarşaflarla canlarını kurtarmaya çalıştı. Kadınlar başarılı olamayınca mahalle sakinleri seferber oldu. Kadınlar, çevredekilerin oda penceresine uzattığı merdivenden inerek kurtuldu. Dumandan etkilenen kadınlar, olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedaviye alındı. Kurtarma çalışmasına katılan bazı kişiler de dumandan etkilendi. Diğer müşteriler ve çalışanlar da binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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