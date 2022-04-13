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Zorla otele götürüldü, hayatının kâbusunu yaşadı... Korkunç ayrıntılar! "Çıplak gitmemi istediler"

13.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da D.A. (21) adlı kadın eski işvereni, işvereninin nişanlısı ve nişanlısının arkadaşınca zorla kaçırılıp otele götürüldü. D. A. burada iki kadın tarafından korkunç işkencelere maruz kaldı. İple bağlandı, ölüm tehdidi aldı, cinsel tacize maruz kaldı ve çok daha fazla dehşet yaşadı. D. A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan 3 kişi, daha sonra başka birinin de şikayetçi olması üzerine tutuklandı.

Zorla otele götürüldü, hayatının kâbusunu yaşadı... Korkunç ayrıntılar! "Çıplak gitmemi istediler"

21 yaşındaki D. A.'nın polise verdiği ifadesinde anlattıkları kan dondurdu. Eski işvereni tarafından zorla kaçırılıp iki kadının yaşattığı akılalmaz dehşetlere maruz kalan D. A., kaçırıldığı otelde kadınlardan birinin cinsel organına paspas sopası sokmaya çalıştığını anlattı. D. A.'nın şikayette bulunduğu 3 kişi yakalanıp gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. 3 kişinin tutuklanması, haklarında bir başka kişinin daha şikayette bulunması üzerine gerçekleşti. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

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Olay, geçen hafta cuma günü Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde meydana geldi. Kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.’yı arayıp buluşma teklifinde bulundu. Murat D., Meram ilçesinde D.A.’nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.’nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.’den işkence gördü.

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'ARABADAN ATLARSAN İP BOYNUNU KOPARTIR'

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, “Bana ‘Gel bu akşam otele gidelim’ dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti. Otomobile bindim. Murat bana, ‘Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle’ dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi. Ellerimi çamaşır ipiyle bağlayıp, boynuma doladılar. Beni ‘Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır’ dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler'' dedi.

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'ŞEHRİ TERK EDECEKSİN' TEHDİDİ

İfadesinde 2 kadının kendisine işkence yaptığını söyleyen D.A. ''Daireye girince benim elimi ve ayağımı bağladılar. Murat’ı daireden gönderip, beni sorguya aldılar. Bana, Murat ile aramda ne olduğunu sordular. Ben de sadece flört ettiğimizi söyledim. Bana 'Murat bizim köpeğimiz, iç çamaşırına kadar biz alıyoruz. Senin gibiler gelip geçici' diye bağırmaya başladılar. Tuba beni darbetmeye başladı. ‘Bana bakire misin?’ diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana ‘Eğer yalan söylüyorsan seni öldürürüz’ dediler. Koltuğa yatırıp beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, elleriyle cinsel organıma dokundular. Makasla saçımı ve elbiselerimi kestiler. Tuba ve Sara paspas sopasını ikiye bölüp beni dövmeye başladılar. Sara paspasın sopasını cinsel organıma sokmaya çalıştı. Ben yalvardığım için yapmadılar. Bana Sara’nın ayaklarını öpmemi söylediler. Ben de ayaklarını öpüp özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım’ diyerek boynumu çizdi. Önce benim ayakkabılarımı dışarıya fırlatıp çıplak gitmemi istediler. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, ‘Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin’ dedi'' diye konuştu.

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İKİNCİ MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE TUTUKLANDILAR

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

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Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez ‘hürriyetten yoksun bırakma’, ‘eziyet’, ‘yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklandı. (DHA)

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