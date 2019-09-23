Otellerde uygulamalı eğitim veren lise sayısı 200'e çıkarılacak

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre otellerde uygulamalı eğitim verilecek turizm meslek liselerinin sayısı 2020’de 50'ye çıkarılırken, her yıl kademeli bir şekilde artırılarak 2023'de 200'e ulaşılması hedefleniyor. Protokol, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Ulus'taki tarihi binasında imzalandı. Bakan Ersoy, turist sayısını 2023 yılına kadar ciddi oranlara artırma hedefi doğrultusunda sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının da yetiştirilmesinin önemine işaret etti. MEB ile geçen yıl imzaladıkları protokol ile 11 turizm meslek lisesinin müfredatının sektörel ihtiyaca göre yeniden düzenlendiğini ve otellerde uygulamalı olarak eğitim verildiğini hatırlatan Ersoy, lise birinci sınıfta İngilizce’nin ve 2’inci sınıfta ise Rusça’nın mecburi lisan olacağına dikkat çekti.

'EN AZ 3 YABANCI DİL BİLECEK' Bakan Ersoy, "Lise 3’den itibaren de Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça’dan bir tanesi seçmeli lisan olarak öğrencilere öğretiliyor. Yani en az 3 lisan eğitimi alan bir öğrenci sektöre kazandırılmış oluyor. Üç lisan öğrenmiş bir insan çok çok değerli, aynı zamanda sezondaki eğitimlerini uygulamalı bir şekilde sektör otellerinde alacakları için mesleğe de çok iyi yetişmiş olacaklar" diye konuştu. Ersoy, bundan sonraki aşamada hedeflerinin mezun olmuş belli sayıda öğrenciye yine oteller tarafından burslandırılarak yükseköğretim verilmesini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Bu eğitimleri de almış olan, ki bunlar gastronomi ve servis ağırlıklı olacak, bu burslu eğitimleri de almış olan öğrenciler geleceğin genel müdürleri olarak sektöre kazandırılmış olacak. Zaten bizim Turizm Bakanlığı olarak hedeflerimizden bir tanesi de 2030 ve sonrasında Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamak" dedi. OTELLERDE UYGULAMALI EĞİTİM GENİŞLETİLİYOR