Otellere dadanan sauna faresi yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelin saunasına giden müşteri, kendisine ait kişisel dolaptan 6 bin lira değerinde eşyasının ve aracının çalınması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşyaları çalan şahsın Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul’dan Kocaeli’ye geldiğini belirleyen ekipler, İstanbul'dan Kocaeli'ne geldiğini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Gebze’de kendisini takibe alan polis ekiplerinin dur ihbarına uymayan şüpheli M.S., kiraladığı araçla polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Yarım saat süren kovalamaca sırasında Gebze’de bir apartmanın otoparkına giren şüpheli şahıs, aracı ile duvara çarptı. Çarpma sonrasında aracından inerek kaçmak çalışan M.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SAUNA FARESİNİN 15'TEN FAZLA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin, iş yerinden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 15’den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya illerinde de benzer yöntemlerle soygunlar yaptığı öğrenilen şüpheli şahıs, sadece Kocaeli’de işlediği suçu itiraf etti. Diğer illerde gerçekleştirdiği soygunlar ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.