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Otizmli çocuklardan kurallara uyan sürücülere kitap

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kilis'te otizmli çocuklar jandarma ekiplerince durdurulan sürücülerden kurallara uyanlara kitap hediye etti

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekiplerince durdurulan sürücülerden, kurallara uyanlar otizmli çocuklar tarafından kitapla ödüllendirildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Kilis Kardelenler Kadın Akademisi Derneği (KİKAD) tarafından "Otizm bir eksiklik değil farklılık" temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, otizmli bir grup çocuk ve KİKAD gönüllüleri Koçabeyli köyündeki jandarma yol kontrol noktasına geldi.

Burada Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Osman Gölgeli tarafından uygulamalı trafik eğitimi verilen çocuklar, askerler tarafından durdurulan araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti.

Çocuklar, dernek gönüllüleriyle kurallara uyan sürücüler ile araçlardaki yolculara kitap hediye etti.

Yol kontrolünün ardından jandarmanın drone gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra askeri araçlara binerek sirenlerini çaldı.

KİKAD Başkanı Baran Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu göstermek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Jandarma ve Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenledikleri etkinlik kapsamında kurallara uyan sürücülere kitap hediye ettiklerini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

"Otizmin sevgiyle ve eğitimle düzelebileceğini ve toplum içerisinde bu çocuklarımızın da yer alabileceğini göstermiş olduk. Çocuklarımızın durdurulan sürücülerle kurduğu diyaloglar da bu düşüncelerimizi ispatlamış oldu. Otizmli çocukları kesinlikle düzeltebiliriz. Bu tür etkinliklerle çocukların kendilerine güvenleri artacak, toplum içerisinde daha iyi ve özgürce hareket edebileceklerdir."

Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerinden Melik Özdamar da otizme dikkati çekmek için öğrencilerle birlikte trafik denetlemesine çıktıklarını belirtti.

Öğrencilerin jandarmayla birlikte araçları durdurduklarını ve emniyet kemeri kontrolü yaptıklarını anlatan Özdamar, "Otizmli bireyler hayatın her alanında yer alabilecek bireylerdir. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Otizmli bireylere şans verildiği zaman her şeyi yapabilecek kabiliyete sahiptir." dedi.

Yolculardan Esin Esra Akyol da trafik noktasında böyle bir etkinlikle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, kimlik kontrolü yapılırken otizmli çocuklar tarafından kitap hediye edilmesinin kendilerini duygulandırdığını aktardı.

Sürücülerden Tuğba Toprak da bu tür etkinliklerin toplumda bilinci artırdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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etkinlik KİKAD Kilis otizm

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