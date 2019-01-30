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Otizmli Emirhan’ın hayali CİMER ile gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki otizmli Muhammet Emirhan’ın CİMER’e yazdığı radyo programcıları ile tanışıp radyoda bir gün geçirme hayali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşti.Başiskele’de ikamet eden ve en büyük hayali radyo programcıları ile buluşmak olan otizmli Muhammet Emirhan Güngör, hayaline ulaştı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki otizmli Muhammet Emirhan’ın CİMER’e yazdığı radyo programcıları ile tanışıp radyoda bir gün geçirme hayali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşti.
Başiskele’de ikamet eden ve en büyük hayali radyo programcıları ile buluşmak olan otizmli Muhammet Emirhan Güngör, hayaline ulaştı. Hayalini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazan Emirhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği ile hayalini gerçekleştirdi. Büyükşehirin girişimi ile evinden alınarak İstanbul’daki bir radyoya götürülen 19 yaşındaki Emirhan, bir gününü radyoda geçirdi. Muhammet Emirhan, radyo programcıları Serdar Gökalp, Fatih Yıldırım, Umut Bezgin, Mustafa Fidan ve Füsun Tuncer ile de tanıştı. Radyoculuğun detaylarını öğrenen Muhammet Emirhan, DJ masasına da oturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendileri ile iletişime geçtiğinde büyük heyecan yaşadığını belirten Muhammet Emirhan Güngör, “Hayalim radyo programcıları ile tanışıp program yapmaktı. Bu hayalimi CİMER’e yazdım. Yazımın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri benimle iletişime geçti. Beni İstanbul’a getirdiler. Alem Fm’de bir gün geçirdim. Keyif aldığım bir ziyaret oldu ve bu ziyarette radyodan dinlediğim program yapımcıları ile tanıştım. Bana bu fırsatı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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