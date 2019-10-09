Otizmli genç mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Üniversiteyi bitiren, İngilizce öğrenen, piyano çalan, resimle ilgilenen ve şimdi de bir kafede garsonluk yaparak ekmeğini kazanan otizmli 24 yaşındaki İzzet Alp İncekara, mücadeleci ruhuyla otizmlilere ve onların ailelerine örnek oluyor.

Denizli'de yaşadıkları 1997 yılında 1,5 yaşında olan oğulları İzzet Alp'teki iletişim eksikliği sorununu fark eden Hasan ve Fatma İncekara çifti, çocuklarını doktora götürdü ancak yapılan tetkiklerde herhangi bulguya rastlanmadı.

Babasının görevi nedeniye 2000'de Kazakistan'a giden İzzet Alp, konuşamamasına rağmen anaokulunda okuma ve yazma öğrendi. Aile, 2 yıl sonra görev değişikliğinden dolayı Bayreyn'e yerleşince İzzet Alp eğitimine burada devam etti ve bu süreçte İngilizce yazmayı öğrendi.

Türkiye'ye 2003'te dönüş yapan İncekara çifti, çocuklarında devam eden sağlık sorununa çare bulmak amacıyla hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından 8 yaşındaki İzzet Alp'e otizm ve asperger sendromu teşhisi konuldu.

Pedagogla dil eğitimine başlayan ve ilk kelimelerini 1 yıl sonra söyleyen İzzet Alp, anne ve babasının gayretiyle yaşıtları gibi normal okula devam etti.