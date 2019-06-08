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Otluk alanda çıkan yangın trafiği olumsuz etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de, çevreyolunun yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otluk alanda çıkan yangın trafiği olumsuz etkiledi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, çevreyolunun yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yolu kaplayan dumanlar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir Kuzey Çevreyolu'nda, Atatürk Mahallesi'nin alt tarafındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Rüzgarın etkisiyle dumanların çevre yolunu kaplaması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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