Otlukta çıkan yangın, hurda deposundaki araçlara sıçradı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otluk alanda başlayan yangın, hurda deposuna sıçradı. Alevlerin sardığı 6 hurda araç yanarken, 3 araçta da hasar oluştu.

Pamukkale'ye bağlı Karakurt Mahallesi'nde bulunan otluk alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içinde büyüyerek, trafikten çekilen hurda araçların bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangında ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle depoda bulunan 6 hurda araç tamamen yandı, 3 araçta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

