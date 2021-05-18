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Oto galericinin, iş yerinde asılı halde cansız bedeni bulundu

18.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da galericilik yapan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Mustafa Demirel, işyerinde asılı halde ölü bulundu. Demirel’in cansız bedeni, iş yerinin kapısını kırarak içeri giren komşuları tarafından bulundu.

Oto galericinin, iş yerinde asılı halde cansız bedeni bulundu

Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu.

ULAŞAMAYINCA MERDİVEN KOYARAK İÇERİYE BAKTILAR

Sabah iş yerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin iş yerinin önünde olması, iş yerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı. Mustafa Demirel’i asılı halde gören komşuları, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti. Annesi feryat ederken eşi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Mustafa Demirel’in gerek ekonomik olarak gerekse ailevi ve psikolojik hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Demirel’in cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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