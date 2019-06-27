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OTO LASTİĞİNDEN KASAPTAKİ ETE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinde hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinde hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları arasında bir kasaptan çaldıkları 35 bin lira değerinde et de var. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİ
Asayiş şube müdürlüğü tarafından Pendik, Ümraniye, Ataşehir semtlerinde birçok hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık çetesini yakalamak için 3 ay önce operasyon başlatıldı. Polis yaptığı ve teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin sahte plaka takılmış kiralık ya da çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin girdikleri işyerlerinde bulunan para kasası ve çeşitli eşyaları çalarak geldikleri minibüse yükleyerek kaçtıkları ortaya çıktı.

POLİS KOVALAYARAK YAKALADI
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler gerekli delillerin toplanmasının ardından 14 Haziran 2019 tarihinde operasyon için harekete geçti. Hırsızlık çetesi üyesi Nadir S.(27), Çetin E.(19), Cem A.(30) ile Barış S.(27) hırsızlık yaptıkları minibüsle seyir halindeyken polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra minibüsü terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada bazı çalıntı eşyalar bulundu.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Nadir S.'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak, 2 kez hırsızlık, 3 adet yaralama 2 adet polise mukavemet suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerden Cem A.'nın oto hırsızlığı, gasp, yaralama Barış S.'nin ise 3 oto hırsızlığı, 3 yaralama 9 a açıktan hırsızlık, 3 görevi yaptırmamak İçin direnme, suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından yakalandığı ve 21 ayrı aranmasının olduğu tespit edildi.

OTO LASTİĞİNDEN ETE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin girdikleri işyerlerinden 50 adet otomobil lastiği, bir kasaptan 35 bin lira değerinde et , cep telefonları, elektrik kabloları, kahve,çay, 23 adet 90 bin lira değerinde kombi, otomobil akülerinin aralarında bulunduğu her türlü eşyayı çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca işyerlerinde açamadıkları kasaları da yerinden sökerek yanlarında götürdükleri belirtildi.

TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detaylar

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