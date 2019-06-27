OTO LASTİĞİNDEN KASAPTAKİ ETE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinde hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkları arasında bir kasaptan çaldıkları 35 bin lira değerinde et de var. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİ

Asayiş şube müdürlüğü tarafından Pendik, Ümraniye, Ataşehir semtlerinde birçok hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık çetesini yakalamak için 3 ay önce operasyon başlatıldı. Polis yaptığı ve teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin sahte plaka takılmış kiralık ya da çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin girdikleri işyerlerinde bulunan para kasası ve çeşitli eşyaları çalarak geldikleri minibüse yükleyerek kaçtıkları ortaya çıktı.