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  4. Oto tamirhanede akılalmaz tezgah! Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satmışlar

Oto tamirhanede akılalmaz tezgah! Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satmışlar

20.05.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıntı ya da hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen şebeke çökertildi. İstanbul'da yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerlerinde ise parçalara ayrılmış otomobiller ve yedek parçalar bulundu.

Oto tamirhanede akılalmaz tezgah! Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ. (36), Ahmet İ. (24), Yusuf İ. (20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.

Polisin yaptığı baskınlarda şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi. Oto tamir dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu.

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YURT DIŞINDAN GETİRİLEN OTOMOBİLLERLE DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilere ait dükkanda bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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