"Otobüs Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sordu... Sonrası korkunç! Darbedip otobüsten attı

Fatih Pazartekke durağında bulunan İETT otobüsünde dün saat 17.30 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kendisine sorulan sorulara cevap vermeyen ve buna tepki gösterilmesinin ardından öfkelenip bir yolcuyu darbeden otobüs şoförünün yaptıkları kameralar tarafından anbean kaydedildi. İşte detaylar...

"CEVİZLİBAĞ DURAĞINDAN GEÇİYOR MU?"

İddiaya göre, doktor Baki B., otobüse bindi ve aracın Cevizlibağ durağından geçip geçmediğini sordu ancak otobüs şoförü cevap vermedi. Yerine oturan Baki B. başka bir vatandaşın da durak bilgisi sorduğunu ancak şoförün cevap vermediğini görünce bu duruma tepki gösterdi.

YOLCUYA VURMAYA BAŞLADI

Baki B. yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetmeye başlarken sürücü ise koltuğundan kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Baki B.’nin cep telefonu ile kayıt yaptığını gören otobüs şoförü öfkelenerek yolcuya vurmaya başladı.

Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti. Otobüsten inen Baki B. darp raporu alarak sürücüden şikayetçi oldu. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA/DHA/AA)

