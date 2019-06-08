HABER

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Batman’da, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu.

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Batman’da, otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Bomba olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatılan çantadan elbise çıktı.
Edilen bilgiye göre, olay, Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. Otobüs durağında sahipsiz çanta görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Polislerin çağrısıyla gelen bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan poşetten elbise çıkınca çevredekiler rahat nefes aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Taciz iddiası ortalığı karıştırdıTaciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kavgada kalbinden bıçaklanan Şiyar öldüKavgada kalbinden bıçaklanan Şiyar öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.