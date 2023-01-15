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  4. Otobüs durağına çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

Otobüs durağına çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

15.01.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobil ise ortadan ikiye bölündü.

Otobüs durağına çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

Kaza öğleden sonra Akyazı ilçesi Osmanbey sapağında meydana geldi. Yasin A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü Yasin A. ve araçta bulunan Aysel K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

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Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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