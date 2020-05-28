Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferlerinde hangi önlemler alınacak?

Yolcuların sağlığını korumak için otobüs seferlerinde hangi önlemler alınacak, önlemlerin denetimi nasıl gerçekleşecek gibi tüm sorularınızı ise online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet.com cevaplıyor.

1- Seyahat yasakları ne zaman kalkıyor ?

'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt buldu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve 15 ile giriş-çıkış yasağı 1 Haziran’dan itibaren tüm illerde kaldırılıyor.

Buna göre, yaş grubu itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapabilmek için HES (Hayat Eve Sığar) kodu alması yeterli olacak.

65 yaş üstü vatandaşlar için HES kodunun yanı sıra özel seyahat izin belgesi gerekliliği devam edecek.

Daha önce 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağında ise yaş sınırı 18’e çekildi.

2- Bilet alırken hangi yollar izlenecek?

Vatandaşların bilet almadan önce HES kodu alması, 65 yaşın üzerindeki yolcuların ise buna ilave olarak özel seyahat izin belgesine başvurmaları gerekiyor. Otobüs firmaları, bilet satış sistemlerinde yapacakları düzenlemelerle yolcuların kimlik bilgilerini ve HES kodlarını eşleştirerek HES kontrolünü yapmış olacak.