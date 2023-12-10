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  4. Otobüs şoförü ve motorcu arasında geçen diyalog izleyenlerin içini ısıttı!

Otobüs şoförü ve motorcu arasında geçen diyalog izleyenlerin içini ısıttı!

10.12.2023 22:45 | Son Güncelleme:
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Ankara'da motorcu ile otobüs şoförü arasında geçen bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Videodaki konuşma izleyenlerin içini ısıttı. Videoda otobüs şoförü yol veremediği motorcuya 'Sizlere yol bırakmadığım için özür dilerim.' dedi.

Otobüs şoförü ve motorcu arasında geçen diyalog izleyenlerin içini ısıttı!

Motosiklet kazalarının sık sık gündem olduğu günlerde bu kez farklı bir video içimizi ısıttı. Ankara'da motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförünün arasındaki diyalog herkesin yüzünü güldürdü.

Motor sürücüsü ışıkta durduktan sonra otobüs şoförünün camına kalp çizdi bunun üzerine camı açan otobüs şoförüyle motorcunun arasında herkesin içini ısıtan bir konuşma yaşandı.

Şoför, motorcuya "Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun dikkatli olun. Sizlere yol bırakmadığım için özür dilerim." dedi. Bu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine gündem oldu.

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Şoför Ankara
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