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Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

09.02.2024 19:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde servis otobüsü şoförü, yol kenarına park ettiği servis otobüsünün jant kapağını taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. İşçilerin gözü önünde başından vurulan Yılmaz Sınırkan hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli silahıyla birlikte polis karakoluna giderek teslim oldu.

Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48) kullandığı servis otobüsünü tamirci önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi.

BAŞINDAN VURULDU

Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, işçiler panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Sınırkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Sınırkan hayatını kaybetti.

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Olayı gerçekleştiren Ş.A.'nın, polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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