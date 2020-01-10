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  4. Otobüs yolculuğuyla ilgili karar Resmi Gazete'de! Artık otobüs içinde evcil hayvanlar taşınabilecek

Otobüs yolculuğuyla ilgili karar Resmi Gazete'de! Artık otobüs içinde evcil hayvanlar taşınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Otobüsle yolculukta yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar, yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde otobüslerde taşınabilecek. Daha önce taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınmasına izin verilmiyordu.

Otobüs yolculuğuyla ilgili karar Resmi Gazete'de! Artık otobüs içinde evcil hayvanlar taşınabilecek

Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü açıldı.

Buna göre aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak koşuluyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer de düzenlenebilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine, 2 uyarı cezası verilecek.

SADECE BAGAJDA İZİN VERİLİYORDU

Daha önceki yönetmelikte, özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümlerde

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ulaştırma Bakanlığı’nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, 10 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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OTOBÜS Otobüs yolculuğu evcil hayvan Resmi Gazete

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