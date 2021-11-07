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Otobüse binerken fenalaşan adam hayatını kaybetti

07.11.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleketi Yozgat’a gitmek için Çorum’da otobüs beklerken aniden fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti.

Otobüse binerken fenalaşan adam hayatını kaybetti

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki köprünün altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bazı işlerini görmek için öğle saatlerinde Çorum’a gelen Yozgat’ın Yerköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Abbasoğlu (54), işlerini bitirdikten sonra memleketine dönmek için Osmancık Köprüsü’nün altında otobüs beklemeye başladı. Bir süre sonra beklediği otobüs gelen Abbasoğlu, araca binmek için yürümeye başladığı esnada aniden fenalaşarak asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisi ile başından yaralanan Abbasoğlu’nu gören vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Abbasoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Abbasoğlu’nun cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, Yozgat’a götürülmek üzere yakınlarına teslim edileceği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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